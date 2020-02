NEVŠEDNÁ NEHODA: Vodička vybočila do protismeru, nepila dosť tekutín

Myjava 4. februára (TASR) - Novomestskí dopravní policajti dokumentovali v pondelok (3. 2.) dopravnú nehodu, ktorej najpravdepodobnejšou príčinou bol nedostatok tekutín. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti.



Pri nehode 37-ročná vodička Škody Octavia jazdila po ceste II/581 smerom od Myjavy v časti Malejov k obci Podbranč. "Podľa doterajších zistení, zrejme v dôsledku nedostatku tekutín a nedocenenia príznakov signalizujúcich zhoršenú koncentráciu, vybočila do protismeru, kde v tom čase jazdil 25-ročný vodič na vozidle Ford Focus," uviedla polícia.



Vodič nedokázal zrážke zabrániť a došlo k zrážke vozidiel. "Vozidlo Ford bolo po náraze odhodené do zvodidiel. Obaja účastníci dopravnej nehody boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom merania," doplnila polícia na sociálnej sieti.



Polícia upozorňuje vodičov, aby nepodceňovali pitný režim ani v zimných mesiacoch. "Pokiaľ si ráno doprajete len kávu, ktorá odvodňuje organizmus, a následne strávite niekoľko hodín za volantom bez dostatku tekutín, môže to byť jeden z dôvodov, ktorý sa podpíše pod zníženú koncentráciu a pozornosť pri vedení vozidla," apeluje polícia.