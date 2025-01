Polícii a záchranárom sa podarilo nájsť nezvestného muža zo Šalgoviec

Topoľčany 2. januára (TASR) - Topoľčianskym policajtom, záchranárom a dobrovoľníkom sa podarilo nájsť 82-ročného Viliama Krajčíka. Ten bol nezvestný od 1. januára 2025, kedy o 20.30 h odišiel z miesta trvalého bydliska a od tej doby sa rodine ani známym neozval.



Ako informovala polícia, na miesto trvalého bydliska nezvestného muža do Šalgoviec bola vyslaná hliadka, ktorá vykonala šetrenie na mieste a v blízkom okolí. "Následne sa na miesto dostavili aj ďalší príslušníci policajného zboru, ktorí spoločne prehľadávali obec v nočných hodinách. Žiaľ neúspešne," uviedla polícia.



Vo štvrtok v ranných hodinách pátranie pokračovalo ďalej. Okrem policajtov sa doň zapojili aj príslušníci Záchranného systému Slovensko, príslušníci dobrovoľného hasičského zboru a dobrovoľníci. "Celkovo bolo nasadených 77 osôb. V katastri obce Ardanovce, časť Háj bola nájdená šiltovka, ktorá zodpovedala popisu. Netrvalo dlho a neďaleko bol v trávnatom poraste nájdený nezvestný muž, ktorý bol pri vedomí, no značne podchladený. Bezodkladne mu bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho transportovala do nemocnice," doplnila polícia.