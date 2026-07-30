< sekcia Regióny
VIDEO: Dramatická nočná naháňačka: Vodič mal byť nadrogovaný
Policajti sa pokúsili vozidlo zastaviť pomocou zvukovo výstražného znamenia, na ktoré však vodič nereagoval a unikal.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ružomberok 30. júla (TASR) - Polícii v Ružomberku unikal v noci z utorka (28. 7.) na stredu (29. 7.) vodič, ktorému vyšiel pozitívny test na drogy. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, vodič je podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru Ružomberok si všimla na ceste I/18 agresívnu jazdu a porušovanie predpisov vodičom vozidla značky Škoda Octavia, ktoré jazdilo v smere z Ružomberka na Žilinu.
„Policajti sa pokúsili vozidlo zastaviť pomocou zvukovo výstražného znamenia, na ktoré však vodič nereagoval a unikal. V Rojkove odbočil na lesnú cestu, potom prešiel na lúku a narazil do kríkov. Vodiča a jeho spolujazdca sa podarilo policajtom zadržať,“ spresnila polícia s tým, že pri služobnom zákroku nedošlo k zraneniu osôb.
Dychová skúška vodiča bola negatívna, ale následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici preukázalo, že mal byť pod vplyvom psychotropných a omamných látok.
Hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru Ružomberok si všimla na ceste I/18 agresívnu jazdu a porušovanie predpisov vodičom vozidla značky Škoda Octavia, ktoré jazdilo v smere z Ružomberka na Žilinu.
„Policajti sa pokúsili vozidlo zastaviť pomocou zvukovo výstražného znamenia, na ktoré však vodič nereagoval a unikal. V Rojkove odbočil na lesnú cestu, potom prešiel na lúku a narazil do kríkov. Vodiča a jeho spolujazdca sa podarilo policajtom zadržať,“ spresnila polícia s tým, že pri služobnom zákroku nedošlo k zraneniu osôb.
Dychová skúška vodiča bola negatívna, ale následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici preukázalo, že mal byť pod vplyvom psychotropných a omamných látok.