Polievkový festival zrušili pre nízky počet nahlásených tímov

Košice 18. novembra (TASR) - Tohtoročný Polievkový festival v Košiciach zrušili. Podľa organizátorov z K13 – Košické kultúrne centrá je dôvodom nízky počet nahlásených tímov. Pôvodne termín podujatia posunuli z 12. októbra na 30. novembra, argumentovali to technickými a hygienickými príčinami. „Vzhľadom na to, že sa nám na nový termín prihlásilo málo komunitných tímov, musíme Polievkový festival zrušiť. Chceme udržať jeho vysoký štandard, na ktorý boli Košičania doteraz zvyknutí počas jeho siedmich ročníkov. Rozhodli sme sa, že do budúceho roka pripravíme nový koncept festivalu,“ vysvetlil projektový manažér Matúš Binc.



Na festival sa každoročne prihlasovali rôznorodé národy, kultúry, komunity, menšiny, ktoré sa chceli prezentovať a zaujať svojou výnimočnosťou, aktivitami, záujmami a hlavne polievkou. „Zrušenie festivalu nás mrzí hlavne pre prihlásené komunitné tímy. Ich zanietenosť a chuť dodržať podmienky bola obdivuhodná. Bohužiaľ, iba malému počtu tímov sa podarilo splniť všetky platné právne predpisy vrátane hygienických noriem, ktoré súvisia s prípravou a vydávaním polievok,“ dodal Binc.



Zakúpené lístky je možné vrátiť v priestoroch Informačného centra Delta na Kukučínovej 2 počas jeho otváracích hodín každý deň vrátane víkendu od 10.00 h do 18.00 h. „Ak si návštevníci kúpili lístky online, stačí napísať na office@k13.sk s požiadavkou na storno lístkov,“ dodali organizátori.



Na vlaňajšom siedmom ročníku Polievkového festivalu v Košiciach sa zúčastnilo asi 3000 ľudí. Svoje kuchárske umenie a recepty predviedlo 43 tímov zastupujúcich rozmanité komunity mesta. Hlavnou myšlienkou festivalu je prezentovať a spoznávať košickú národnostnú a kultúrnu rozmanitosť, odstraňovať bariéry, ktoré vznikali medzi ľuďmi rôznych skupín a etník, podporiť toleranciu a prispieť k vzájomnému dialógu medzi majoritou a minoritou v tomto meste.