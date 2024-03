Poliklinika Bezručova otvára oddelenia detskej gastroenterológie a ORL

Bratislava 13. marca (TASR) - Poliklinika Bezručova v Bratislave otvorila nové oddelenia pediatrie, detskej gastroenterológie a otorinolaryngológie. "Denne v nich dokážeme prijať až 80 pacientov," ozrejmil medicínsky riaditeľ polikliniky Tibor Hlavatý na stredajšej tlačovej konferencii.



Verí, že rozšírenie polikliniky dokáže aspoň čiastočne pokryť chýbajúcich odborníkov v tomto segmente v Bratislavskom kraji. "Na Slovensku je vysoký štandard v poskytovaní starostlivosti o deti a je dôležité ho nielen zachovať, ale aj zlepšovať, a na to sú potrebné určité podmienky a samozrejme kvalitný personál," skonštatoval.



Dodal, že nové oddelenia sú zazlmuvnené všetkými tromi zdravotnými poisťovňami. "To znamená, všetko to, čo hradí zdravotná poisťovňa, títo pacienti majú u nás zabezpečené. Či už sú to vyšetrenia, odbery, preskripcia liekov alebo diagnostické vyšetrenia," priblížil Hlavatý.