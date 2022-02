Poliklinika Bezručova spúšťa objednávanie pacientov

Bratislava 14. februára (TASR) – Nová Poliklinika Bezručova v bratislavskom Starom Meste spúšťa v pondelok objednávanie pacientov do nových medicínskych centier. Objednať sa môžu pacienti z celého Slovenska. Prvé medicínske centrá budú otvorené začiatkom marca, zvyšné centrá by mali otvoriť začiatkom júna. Pre TASR to uviedol internista, gastroenterológ a hlavný garant polikliniky Tibor Hlavatý.



"Polikliniku otvárame v koncepte medicínskych centier, to znamená, že sa na jednom mieste sústredia zákroky a vyšetrenia, ktoré pacienti s danými ochoreniami potrebujú. Pacient teda môže absolvovať viacero vyšetrení pod jednou strechou," skonštatoval Hlavatý. Denne by polikliniku za jej plného chodu mohlo podľa odhadov navštíviť okolo 500 pacientov, čo predstavuje 120.000 ročne.



Snahou polikliniky je zvýšiť dostupnosť i kvalitu zdravotnej starostlivosti a skrátiť čakaciu lehotu na odborné vyšetrenie k špecialistovi. V porovnaní s inými zariadeniami chce ponúkať termíny na objednanie najneskôr do štyroch až šiestich týždňov. Pre porovnanie, v iných ambulanciách sa čakacia doba na odborné neurologické či napríklad reumatologické vyšetrenie pohybuje od troch do šiestich mesiacov.



Na jednom mieste by sa mali zároveň poskytovať aj také výkony, ktoré sa bežne realizujú iba v nemocniciach. "Od marca podávame rozsiahlu infúznu liečbu, biologickú liečbu pre pacientov s rôznymi ochoreniami, ako sú črevné zápalové ochorenia, reumatické ochorenia, psoriáza, sclerosis multiplex. Máme špičkové endoskopické centrum, v ponuke je jeden z najmodernejších denzitometrov," približuje Hlavatý. Dermatologické centrum sa bude napríklad špecializovať aj na liečbu psoriázy, v rámci terapie bude dostupná aj liečba UV žiarením.



Od marca sa otvárajú prvé medicínske centrá v špecializáciách gynekológia, gastroenterológia, reumatológia, neurológia, dermatológia a ambulancie všeobecných lekárov. V júni bude otvorené aj tretie poschodie polikliniky, kde bude kardiológia, diabetológia, interná ambulancia, urológia a ďalšie špecializácie vnútorného lekárstva.



Pacienti sa môžu objednať prostredníctvom webovej stránky www.poliklinikabezrucova.sk, elektronicky či telefonicky. V ponuke sú aj tzv. nadštandardné služby, teda rezervačné termíny mimo ordinačných hodín.



Komplex budov na Bezručovej ulici z 30. rokov minulého storočia sa radí k vrcholným dielam medzivojnovej funkcionalistickej architektúry na Slovensku. V roku 1989 ho vyhlásili za národnú kultúru pamiatku. Komplex ako ho mnohí poznajú, bol výsledkom prestavby v 60. rokoch. Funkciu štátnej nemocnice s poliklinikou plnil do marca 2005. Objekt odvtedy chátral. Do zrekonštruovaného komplexu sa zdravotnícke zariadenie vráti takmer po 17 rokoch.