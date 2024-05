Poliklinika Bezručova spustila petíciu za bezbariérový prístup

Bratislava 17. mája (TASR) - Poliklinika Bezručova v Bratislave spustila petíciu za výstavbu bezbariérového prístupu do budovy. Jej medicínsky riaditeľ Tibor Hlavatý na piatkovej tlačovej konferencii vysvetlil, že by to výrazne pomohlo pacientom. Poukázal na to, že sa asi rok usilujú o vydanie stavebného povolenia. Proces sa podľa jeho slov komplikuje pre námietky súkromnej spoločnosti. Považuje ich za účelové.



Poliklinika získala rozhodnutie o povolení stavby od Stavebného úradu Bratislava Staré mesto v marci. Hlavatý poukázal na to, že voči tomu vzniesla spoločnosť námietky, ktoré bude musieť posúdiť odvolací orgán, teda Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Označil ich za účelové. "Majú jediný cieľ - predĺžiť stavebné povolenie. (...) Takéto konanie považujeme za necitlivé vo vzťahu k pacientom, ktorí sú na bezbariérový prístup odkázaní," povedal.



Za výstavbu preto spustili petíciu, s ktorou sa chcú na príslušný úrad obrátiť. Žiadajú v nej, aby odvolací orgán vo veci náležite a bez zbytočných prieťahov rozhodol a vydal povolenie na stavbu. "Takéto konanie by malo byť prioritou," podotkol Hlavatý. Avizoval, že prístup chcú začať budovať hneď po udelení povolenia. "Do dvoch, troch mesiacov prístup vybudujeme," doplnil.



Na potrebu výstavby bezbariérového prístupu upozornili aj prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová a Veronika Ivančíková z pacientskej organizácie Slovak Crohn Club. Chýbajúci bezbariérový prístup je podľa Lévyovej v rozpore s Chartou práv pacientov SR aj Európskou chartou práv pacientov. "Každý občan má právo na zdravotnícke služby v súlade so svojím zdravotným stavovom a postihnutím. A to by sme mali rešpektovať," uzavrela.