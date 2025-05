Poliklinika v Šali upozorňuje na obmedzenia, súvisia s obnovou

Šaľa 13. mája (TASR) - Poliklinika v Šali upozorňuje verejnosť na obmedzenia týkajúce sa prístupu do viacerých pavilónov budovy. Obmedzenia súvisia s realizáciou druhej etapy stavebných prác, ktorá sa začala v pondelok 12. mája a potrvá do 25. mája. Prístup do pavilónov G a H (budova CIZS - Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti) a pavilónov B a F bude v tomto období zabezpečený alternatívnymi trasami, upozornilo vedenie polikliniky.



Prístup na pohotovosť bude zabezpečený cez hlavný vchod do polikliniky, kadiaľ sa dá prejsť do suterénu. V prípade potreby bezbariérového prístupu sa dá dostať na pohotovosť cez služobný vchod v zadnej časti oproti dialyzačnému centru B Braun.



Do pavilónov G a H sa návštevníci dostanú cez hlavný vchod do polikliniky. Oproti ambulancii doktorky Majorovej sa nachádza východ z budovy, ktorým sa prejde na nový nadjazd pre sanitky. Odtiaľ bude cez koridor vytvorený prístup do budovy CIZS. Aj v tomto prípade môžu návštevníci využiť bezbariérový prístup cez služobný vchod oproti dialyzačnému stredisku.



Rekonštrukciu časti polikliniky v Šali zastrešuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý na ňu vyčlenil zo svojho rozpočtu viac ako 657.000 eur. Práce potrvajú do leta tohto roka, informoval NSK.