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Poliklinika v Sečovciach získa RTG prístroj z dotácie 183.000 eur
Pacienti zo Sečoviec a okolia tak už nebudú musieť cestovať za röntgenovým vyšetrením do vzdialených nemocníc.
Autor TASR
Sečovce 25. júna (TASR) - Mestská poliklinika v Sečovciach v okrese Trebišov získa do svojho vybavenia nový röntgenový prístroj. Vláda na tento účel na májovom výjazdovom rokovaní vyčlenila 183.000 eur. Mesto už prístroj obstaráva, v prevádzke by mal byť v priebehu tohto roka. Informovali o tom vo štvrtok v Sečovciach predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD), minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) a primátor Sečoviec Dominik Frajkor.
„Je to po viac ako desaťročnej prestávke, obnovenie fungovania absolútne základného prístroja, ktorý je dôležitý pre bazálnu diagnostiku akéhokoľvek lekárskeho odboru,“ uviedol Raši. Pacienti zo Sečoviec a okolia tak už nebudú musieť cestovať za röntgenovým vyšetrením do vzdialených nemocníc.
„Na každodennej báze sa bavíme o desiatkach takýchto vyšetrení, za ktorými pacienti museli cestovať či už do Vranova, Michaloviec alebo Trebišova, čo v tom lepšom prípade znamenalo niekoľko hodín,“ povedal Šaško. Poukázal na to, že Sečovce zahŕňajú spádovú oblasť 35.000 ľudí.
Za ďalšiu významnú správu pre dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Sečoviec minister označil vznik stanice rýchlej zdravotnej pomoci. Nový výjazdový bod záchrannej služby v Sečovciach tak výrazne skrátil dojazdový čas pre tisíce obyvateľov regiónu.
Primátor Frajkor potvrdil, že verejné obstarávanie RTG prístroja už prebieha, pričom ho pre mesto zabezpečuje externá firma. Nakoľko bude stačiť daná suma vyčlenená vládou sa uvidí podľa výsledku obstarávania. „Ale s mestskými poslancami, ktorí bojujú takisto za to röntgenové pracovisko a všetci sme zaňho vďační, sme sa bavili aj o tom, že ak to bude treba dofinancovať, budeme hľadať peniaze z vlastných zdrojov a určite ich aj nájdeme,“ povedal. Verí, že v prevádzke bude nové RTG pracovisko ešte tento rok.
„Je to po viac ako desaťročnej prestávke, obnovenie fungovania absolútne základného prístroja, ktorý je dôležitý pre bazálnu diagnostiku akéhokoľvek lekárskeho odboru,“ uviedol Raši. Pacienti zo Sečoviec a okolia tak už nebudú musieť cestovať za röntgenovým vyšetrením do vzdialených nemocníc.
„Na každodennej báze sa bavíme o desiatkach takýchto vyšetrení, za ktorými pacienti museli cestovať či už do Vranova, Michaloviec alebo Trebišova, čo v tom lepšom prípade znamenalo niekoľko hodín,“ povedal Šaško. Poukázal na to, že Sečovce zahŕňajú spádovú oblasť 35.000 ľudí.
Za ďalšiu významnú správu pre dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Sečoviec minister označil vznik stanice rýchlej zdravotnej pomoci. Nový výjazdový bod záchrannej služby v Sečovciach tak výrazne skrátil dojazdový čas pre tisíce obyvateľov regiónu.
Primátor Frajkor potvrdil, že verejné obstarávanie RTG prístroja už prebieha, pričom ho pre mesto zabezpečuje externá firma. Nakoľko bude stačiť daná suma vyčlenená vládou sa uvidí podľa výsledku obstarávania. „Ale s mestskými poslancami, ktorí bojujú takisto za to röntgenové pracovisko a všetci sme zaňho vďační, sme sa bavili aj o tom, že ak to bude treba dofinancovať, budeme hľadať peniaze z vlastných zdrojov a určite ich aj nájdeme,“ povedal. Verí, že v prevádzke bude nové RTG pracovisko ešte tento rok.