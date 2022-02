Poliklinika v Senici končí s očkovaním pre nízky záujem

Senica 2. februára (TASR) - Poliklinika Senica, ktorej zakladateľom je mesto, po takmer roku prerušuje činnosť vakcinačného centra. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Očkovať bude už len do piatku 4. februára. "Ide o posledné tri dni, keď sa môžu prísť záujemcovia do polikliniky v Senici zaočkovať. Či už ako registrovaní alebo aj bez registrácie vakcínou Moderna. V očkovacom centre polikliniky je skrátená obedná prestávka od 11.30 do 12.00 h a takisto otváracie hodiny centra do 14.30 h. Na očkovanie je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz, preukaz poistenca a doklad o poslednom očkovaní proti ochoreniu COVID–19," uviedla Moravcová.



"Odporúčame občanom, ktorí majú očkovanie Modernou v pláne, aby sa u nás zastavili do konca tohto týždňa aj bez toho, aby riešili registráciu. Zaočkovať sa bude možné aj naďalej prostredníctvom korona.gov.sk. Treba však počítať, že najbližšou možnosťou bude v prípade vakcíny Pfizer nemocnica v Skalici a Moderny až Nové Mesto nad Váhom," informoval riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš.



Ako doplnil, očkovať sa prestáva z dôvodu nízkeho záujmu o očkovanie. "Nevylučujem však, že sa k nemu v budúcnosti v prípade potreby a opätovného záujmu vrátime," uviedol riaditeľ. Poliklinika Senica otvorila vakcinačné centrum 22. marca 2021 a bolo v ňom podaných viac ako 26.000 očkovacích dávok.