Poliklinika v Senici otvára novú ambulanciu rehabilitácie

Senica 26. februára (TASR) – Nezisková organizácia Poliklinika Senica, ktorej zriaďovateľom je mesto Senica, otvára od 1. marca novú ambulanciu rehabilitácie, ktorú bude zaradenie aj prevádzkovať. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



"Zriadením rehabilitačnej ambulancie chceme zlepšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta, ale aj širokého okolia," doplnil riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia Jozef Mikuš.



Pacientom budú poskytované služby na úseku elektroliečby, vodoliečby a liečebnej telesnej výchovy. "Ordinačné hodiny ambulancie budú v utorok a štvrtok od 7.00 do 17.00 h a piatok od 6.00 do 13.00 h. Ordinačné hodiny na úseku elektroliečby, vodoliečby a liečebnej telesnej výchovy sú každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 h," informovala Moravcová.