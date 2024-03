Poliklinika v Štúrove rekonštruuje budovu

Štúrovo 5. marca (TASR) - Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Štúrovo upozorňuje návštevníkov na uzatvorený hlavný vchod do budovy. Dôvodom je jeho rekonštrukcia, informovalo vedenie polikliniky. Hlavný vchod bude uzavretý počas mesiacov marec a apríl. Návštevníci môžu využívať označené bočné vstupy do budovy.



Podľa riaditeľa polikliniky Andrása Czékusa by mala rekonštrukcia objektu pokračovať aj v budúcnosti. "V tomto roku sme začali rekonštrukčné práce v hodnote 300.000 eur z vlastného rozpočtu. Zrekonštruovaný bude hlavný vchod aj okolie polikliniky. Na náročnejšiu obnovu chceme využiť peniaze z grantov Európskej únie. V budúcom roku by sme sa chceli pustiť do modernizácie v hodnote 3,5 milióna eur," skonštatoval riaditeľ.



Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Regionálne centrum integrovaných zdravotných a sociálnych služieb očakáva Czékus do konca prvého polroka tohto roka. "V každom kraji by mali vzniknúť dve centrá, NSK má vytypované tri lokality, jednou z nich je Štúrovo," skonštatoval riaditeľ polikliniky. V rámci projektu by mala byť budova kompletne zrekonštruovaná vrátane vykurovacieho, vodovodného, kanalizačného a elektrického systému.