Poliklinika v Šuranoch otvorila novú kardiologickú ambulanciu
Vybavená je modernou diagnostickou technikou a zazmluvnená je vo všetkých troch zdravotných poisťovniach.
Autor TASR
Šurany 9. februára (TASR) - Mestská poliklinika v Šuranoch otvorila novú kardiologickú ambulanciu. Vybavená je modernou diagnostickou technikou a zazmluvnená je vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Otvorením ambulancie poliklinika rozšírila poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov z 50-tisícovej spádovej oblasti, skonštatoval riaditeľ polikliniky Martin Detvaj.
Pacienti zo Šurian museli doteraz cestovať k špecialistom do Nových Zámkov alebo do Nitry. Od začiatku februára sa môžu telefonicky objednať na vyšetrenie priamo v mestskej poliklinike. Jej tím tvorí aktuálne 37 lekárov a 38 zdravotných sestier.
