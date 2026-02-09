Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poliklinika v Šuranoch otvorila novú kardiologickú ambulanciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Vybavená je modernou diagnostickou technikou a zazmluvnená je vo všetkých troch zdravotných poisťovniach.

Autor TASR
Šurany 9. februára (TASR) - Mestská poliklinika v Šuranoch otvorila novú kardiologickú ambulanciu. Vybavená je modernou diagnostickou technikou a zazmluvnená je vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Otvorením ambulancie poliklinika rozšírila poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov z 50-tisícovej spádovej oblasti, skonštatoval riaditeľ polikliniky Martin Detvaj.

Pacienti zo Šurian museli doteraz cestovať k špecialistom do Nových Zámkov alebo do Nitry. Od začiatku februára sa môžu telefonicky objednať na vyšetrenie priamo v mestskej poliklinike. Jej tím tvorí aktuálne 37 lekárov a 38 zdravotných sestier.
.

