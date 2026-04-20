< sekcia Regióny
Poliklinika v Šuranoch získala na rekonštrukciu takmer 2,9 milióna eur
Autor TASR
Šurany 20. apríla (TASR) - Mestská poliklinika v Šuranoch prejde rekonštrukciou. Ako uviedol primátor Šurian Marcel Filaga, na projekt získala nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške 2.898.386 eur, ktorý je hradený z Programu Slovensko a zo štátneho rozpočtu SR.
Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) je projekt modernizácie polikliniky komplexný, pretože jeho súčasťou je zvýšenie energetickej efektívnosti, zriadenie bezbariérového prístupu, modernizácia priestorov i služby včasnej intervencie pre rodiny s deťmi. „Tým sa v Šuranoch spája zdravotná a sociálna starostlivosť. Ide o dobrý príklad aj pre iné mestá,“ skonštatoval Šaško.
Mestská poliklinika v Šuranoch si v týchto dňoch pripomína 30. výročie svojho vzniku. „Sme jediným mestom na Slovensku, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takéto zdravotnícke zariadenie. Za posledných desať rokov bolo v Mestskej poliklinike Šurany ošetrených 1.782.302 pacientov, čo predstavuje ročný priemer takmer 180.000 pacientov. Preto s veľkou zodpovednosťou pristupujeme k jej ďalšiemu rozvoju a skvalitňovaniu zdravotníckych služieb nielen pre obyvateľov nášho mesta, ale aj pre 50.000 potenciálnych pacientov zo spádového územia,“ doplnil Filaga.
