Politici z BBSK chcú systémové zmeny v zdravotnej a sociálnej oblasti

Banská Bystrica, 24. marca (TASR) - Primátori, starostovia a poslanci združení v Iniciatíve Cesty pre Slovensko žiadajú novú vládu, ktorá v týchto dňoch pracuje na svojom programovom vyhlásení o udržateľné riešenia v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti, ktoré zabezpečia dôstojný život najzraniteľnejším nielen v kríze, ale i mimo nej. Ponúkajú zároveň pomocnú ruku a skúsenosti z každodenného zápasu s týmito problémami.



"Uvedomujeme si, že v týchto dňoch všetci zápasíme s akútnejším problémom než s tým, čo bude o rok alebo dva. Avšak, pre ďalšie smerovanie krajiny je dôležité, čo sa v programovom vyhlásení novej vlády bude nachádzať," hovorí poslanec mesta Brezno Martin Juhaniak. "Ukáže sa, či pôjdeme cestou udržateľných systémových riešení, alebo opäť, keď nás problémy dobehnú, nás nechajú spolu s kolegami veci plátať na kolene," dopĺňa poslanec mesta Banská Štiavnica Mikuláš Pál.



Iniciatíva Cesty pre Slovensko, ktorá združuje primátorov, starostov a poslancov vznikla pôvodne s cieľom upozorniť na zlý stav ciest II. a III. triedy. "Okrem ciest sme si určili ďalšie priority, ktoré nás trápia denne - zdravotná starostlivosť a starostlivosť o seniorov. Ide o problémy systémové a hĺbkové, kde peniaze sú len jedným z problémov v porovnaní s cestami, pri ktorých nám chýbali práve tie," približuje poslanec mesta Banská Bystrica Martin Turčan.



Iniciatíva vládu k riešeniu neodkladných problémov vyzývala už niekoľkokrát v minulosti. "Ak by nás počúvali, v súčasnosti by sme možno pracovali v podmienkach, v ktorých sa o tých najohrozenejších vieme postarať lepšie," uviedol primátor Brezna Tomáš Ábel.



"Veľakrát doplácame na nesystémové riešenia práve my, starostovia a primátori. A tak ako aj počas aktuálnej krízy plátame veci na kolene najlepšie, ako vieme. Tak to funguje aj bežne. Môžeme byť tí najlepší hospodári, ale sami to nezvládneme. Nezvládneme sa dôstojne postarať o všetkých seniorov, ktorí našu pomoc potrebujú a zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v každom kúte regiónu," dopĺňa primátor Hriňovej Stanislav Horník.



"Už pred pandémiou sme v kraji pracovali na tom, aby sme vytvorili atraktívne a dôstojné podmienky pre mladých lekárov a seniorov. Na to, aby veci fungovali a mali zmysel pre celú krajinu potrebujeme podporu od štátu. Netvrdím, že naše opatrenia sú tie najlepšie. Je to len jedna z ciest. Všetci sa ale zhodneme na tom, že treba nájsť systémové riešenia. Preto ponúkame vláde pomocnú ruku," pokračuje podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.



Regionálni politici spoločne vyzývajú vládu, aby zdravotníctvo a sociálna starostlivosť neskončili na vedľajšej koľaji. "Ponúkame vláde spoluprácu, expertízu a pomocnú ruku pri konkrétnych opatreniach. Chceme systémové riešenia, ktoré zabezpečia dôstojný život chorým a starým nielen v kríze, ale aj normálnych časoch," konštatujú iniciátori výzvy.