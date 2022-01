Za kandidáta na predsedu Žilinského kraja bol odobrený I. Janckulík

Bratislava 22. januára (TASR) - Žilinská krajská rada mimoparlamentného KDH odobrila za kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Igora Janckulíka. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda ŽSK. Nomináciu ešte musí potvrdiť celoslovenská rada hnutia, ktorá by mala byť podľa Janckulíka vo februári. KDH o tom informovalo na sociálnej sieti.



Janckulík, ktorý je zároveň podpredsedom KDH, bude vyzývateľom súčasnej šéfky kraja Eriky Jurínovej. Tá by mala svoju funkciu obhajovať. Pre TASR to už pred časom potvrdilo hnutie OĽANO i jeho líder Igor Matovič.



KDH deklaruje aktívnu prípravu na spojené regionálne a komunálne voľby, ktoré majú byť na jeseň. "Ako hnutie s veľkým zastúpením v samosprávach (okrem župana máme 220 starostov a primátorov a takmer 3000 poslancov regionálnych, mestských a miestnych zastupiteľstiev), máme prirodzenú ambíciu byť najlepšie pripravenou stranou do nastávajúcich volieb," uviedlo hnutie.