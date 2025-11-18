< sekcia Regióny
Poľnohospodárska univerzita a Slovak Telekom podpísali memorandum
Pre univerzitu v Nitre sa spoločnosť rozhodla z dôvodu vybudovanej infraštruktúry.
Autor TASR
Nitra 18. novembra (TASR) - Podporiť výskum a inovácie a zároveň vytvoriť priestor pre praktické zapojenie študentov do technologických projektov je cieľom memoranda o spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre a spoločnosti Slovak Telekom. Ďalším zámerom memoranda je aktívne vyhľadávanie, podpora talentov a spolupráca na rôznych európskych projektoch z oblasti vedy a výskumu, skonštatovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Spoločnosť Slovak Telekom sa rozhodla rozšíriť svoje akademické partnerstvá po úspešnom nadviazaní spolupráce s Technickou univerzitou v Košiciach, kde prevádzkuje 5G kampusovú sieť. Zámerom firmy je replikovať úspešný model spolupráce a priniesť technologické inovácie aj do ďalšieho významného univerzitného mesta.
Pre univerzitu v Nitre sa spoločnosť rozhodla z dôvodu vybudovanej infraštruktúry. V čase výstavby závodu Jaguar Land Rover a ďalších dodávateľských fabrík priviedol Slovak Telekom do regiónu dve nezávislé optické trasy, ktoré dodnes zabezpečujú stabilné pripojenie. Spoločnosť má ambíciu rozšíriť využitie 5G siete pre sektor poľnohospodárstva, čo sa mu darí aj v susednej Českej republike.
