Poľnohospodárska univerzita bodovala v rebríčku európskych univerzít
Autor TASR
Nitra 30. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre bodovala v prestížnom rebríčku európskych univerzít QS World University Rankings (QS WUR): Europe 2026. Ako informovala, celkovo obsadila v rámci európskych univerzít 430. miesto.
Spomedzi jedenástich hodnotených slovenských univerzít skončila SPU ako štvrtá najlepšia. „V prvej päťke zo Slovenska sú Univerzita Komenského v Bratislave na 293. priečke, Slovenská technická univerzita v Bratislave na 388. a Technická univerzita v Košiciach na 429. mieste. Po SPU v Nitre na 430. priečke sa umiestnila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na 465. mieste,“ uviedla SPU.
Podľa rektorky SPU Klaudie Halászovej sa do rebríčka QS WUR dostanú len tie najlepšie univerzity. „Mnohé zostávajú každoročne len medzi žiadateľmi. SPU bola prvýkrát zaradená do tohto rankingu v roku 2021. Celosvetovo aktuálne obsadila zdieľané 1201. - 1400. miesto. V kategórii poľnohospodárstvo a lesníctvo jej patrí vynikajúca 101. - 150. priečka z celkového počtu zhruba 500 univerzít z celého sveta, ktoré boli hodnotené v tejto kategórii. Tieto výsledky odrážajú náročnú prácu, ktorú naša univerzita robí pri skvalitňovaní vzdelávania, výskumu aj ďalších parametrov,“ skonštatovala rektorka.
Zároveň pripomenula, že SPU sa darí umiestňovať aj v ďalších medzinárodných rebríčkoch. „V celosvetovom rebríčku Times Higher Education World University Rankings 2026 sa umiestnila medzi slovenskými univerzitami na zdieľanom 1. mieste. Celosvetovo tu obsadila 1201. - 1500. pozíciu. SPU je zároveň podľa najnovšieho rebríčka UI GreenMetric opäť najudržateľnejšou slovenskou univerzitou. Z 1745 zúčastnených univerzít sme sa umiestnili na 174. mieste,“ dodala Halásová.
