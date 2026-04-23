Poľnohospodárska univerzita podpísala memorandum o spolupráci s NKÚ
Autor TASR
Nitra 23. apríla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre prehlbuje spoluprácu s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR. Ako informovala, v stredu (22. 4.) rektorka SPU Klaudia Halászová a predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy podpísali spoločné memorandum o spolupráci.
Cieľom memoranda je posilniť prepojenie akademického prostredia s kontrolnou praxou, podporiť zdieľanie odborných dát a rozvíjať vzdelávanie v oblasti verejných financií. „Spolupráca má zároveň prispieť k lepšej príprave študentov na uplatnenie v praxi a k výmene odborných poznatkov medzi oboma inštitúciami. K najvýznamnejším prínosom patrí rozvoj akreditovaných vzdelávacích programov pre výchovu špičkových odborníkov v oblasti analýz a kontroly efektívneho využívania verejných prostriedkov,“ uviedla Hálaszová.
Andrassy považuje podpis memoranda za dôležitý krok smerom k užšiemu prepojeniu s akademickým prostredím. „Naším cieľom je efektívne využiť potenciál SPU v Nitre, najmä v oblasti vzdelávania, výmeny informácií, skúseností a vzájomných konzultácií na zlepšenie našich činností,“ uviedol.
Memorandum počíta so spoluprácou nielen v oblasti vzdelávania, ale aj vo výskume, projektovej a publikačnej činnosti. Zahŕňa tiež organizovanie prednášok, stáží či vedenie diplomových prác. „Univerzita bude NKÚ poskytovať odborné poradenstvo a konzultácie, zatiaľ čo úrad získa možnosť využívať informácie z monitorovania a hodnotenia vývoja odvetví v hospodárstve SR, z vedeckovýskumnej činnosti a odborné poznatky k vybraným problémom,“ doplnila SPU.
