Poľnohospodárska univerzita získala úžitkový vzor na zeleninové čipsy
Autor TASR
Nitra 5. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre získala úžitkový vzor na zeleninové čipsy a spôsob ich prípravy, ktorý zachováva ich výživovú hodnotu. Ide o ochranný dokument, ktorým štát prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udeľuje právnu ochranu technickému riešeniu, ktoré je nové, priemyselne využiteľné a presahuje rámec bežnej odbornej zručnosti.
Ako informovala SPU, úžitkový vzor sa týka inovatívneho technologického procesu prípravy zeleninových čipsov, ktorý umožňuje zachovať vitamíny, minerály a senzorické vlastnosti zeleniny, pričom vzniká produkt s chrumkavou textúrou a atraktívnou chuťou. „Pôvodcom technického riešenia je výskumný tím v zložení Lucia Ailer, Dušan Straka, Eva Kováčiková, Patrícia Joanidis a Kristína Predanócyová, ktorý spoločne pracoval na vývoji a optimalizácii zeleninových čipsov,“ pripomenula SPU.
Cieľom výskumníkov bolo vytvoriť vhodnú a nutrične hodnotnejšiu alternatívu k slaným snackom dostupným na aktuálnom trhu, ktoré sa pripravujú technológiou vyprážania. „Naše zeleninové čipsy vyrábame technológiou sušenia, ktorá pomáha zachovať vyššiu výživovú hodnotu použitých surovín. Medzi vhodné druhy zeleniny patrí najmä koreňová zelenina, ako je mrkva, petržlen, zeler a cvikla. Obsah zeleniny v hmote sa pohybuje medzi 78 a 84 percentami a hotové čipsy majú hrúbku približne 0,5 milimetra,“ vysvetlila riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre Adriana Kolesárová.
Zeleninové čipsy vyrába Potravinový inkubátor SPU, čo podľa univerzity umožňuje prepojiť vedecký výskum s praktickým uvedením inovatívnych produktov do potravinárskej praxe. „SPU týmto krokom posilnila svoju pozíciu v oblasti inovatívnych potravinárskych technológií a prispela k rozvoju moderných, výživovo hodnotných snackov pre slovenský trh,“ doplnila univerzita.
