Polomka chce vybudovať pri lyžiarskom vleku nové parkovisko

Polomka 25. novembra (TASR) – Obec Polomka v okrese Brezno, ktorá sa nachádza v severnej časti Národného parku (NP) Muránska planina, chce s pomocou financií z plánu obnovy vybudovať pri lyžiarskom vleku nové parkovisko. Pre TASR to uviedol Stanislav Príboj z obecného úradu, ktorý má na starosti grantové projekty samosprávy.



Nové asfaltové parkovisko chce obec vybudovať na mieste už existujúcej nespevnenej parkovacej plochy pri lyžiarskom stredisku. Vzniklo by tak 148 parkovacích miest pre osobné vozidlá a tri pre autobusy. Návštevníci by parkovisko mohli využívať bezplatne počas celého roka. "Je tam vybudovaný aj náučný chodník či reštaurácia," dodal Príboj.



Výstavbou parkoviska vytvorí obec aj jedno trvalé pracovné miesto pre človeka, ktorý bude zabezpečovať jeho prevádzku. Súčasťou projektu Zvýšenie atraktivity regiónu Muránska planina, na ktorý môže samospráva čerpať takmer 920.000 eur, je tiež vybudovanie dvoch cykloprístreškov na už existujúcich cyklotrasách. Obec by projekt po vyhlásení verejného obstarávania a získaní všetkých povolení chcela zrealizovať do konca budúceho roka.



Ministerstvo životného prostredia z plánu obnovy podporilo na území NP Muránska planina v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu 15 projektov v celkovej sume viac ako 8,8 milióna eur. Trinásť projektov za viac ako 8,6 milióna eur podporil rezort s rovnakým cieľom aj v NP Poloniny.