Pietnou spomienkou si pripomenuli britské a americké obete SNP

Polomka 15. júna (TASR) – Americkým a britským vojakom, ktorí prišli o život pri oslobodzovaní našej krajiny počas Slovenského národného povstania (SNP), bola venovaná pondelková pietna spomienka pri pamätníku v obci Polomka v okrese Brezno. Zúčastnil sa jej štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer spolu s americkou veľvyslankyňou Bridget Brinkovou, zástupcom britského veľvyslanca Andrewom Wellsom, ako aj s predstaviteľmi Ozbrojených síl SR a diplomatických zborov.



„Na odkaz hrdinov, ktorí za nás položili svoje životy v boji proti fašistickému režimu, nesmieme nikdy zabudnúť. Hoci žijeme v čase mieru, celosvetová pandémia nového koronavírusu nám ukázala, aký vratký môže byť pokoj a prosperita, na ktoré sme si od ťažkých čias druhej svetovej vojny už privykli,“ povedal počas pietneho aktu Majer.



Zároveň vyjadril presvedčenie, že odhodlanosť hrdinov z obdobia SNP bojovať za lepšiu budúcnosť môže byť povzbudením aj v súvislosti s aktuálnym nasadením príslušníkov ozbrojených síl jednotlivých krajín v misiách a operáciách v zahraničí so spoločným cieľom – udržaním pokoja a mieru vo svete.



Počas SNP boli na povstalecké územie vyslané vojenské misie spojencov, ktorých príslušníci na tomto území plnili špeciálne úlohy. Okrem sovietskej vojenskej misie tu pôsobili príslušníci amerického Úradu špeciálnych služieb (OSS – Office Strategic Service) a britského Úradu pre špeciálne operácie (SOE - Special Operatioins Executive). Obe misie boli vysadené na letisku Tri Duby v septembri 1944. Následne plnili svoje úlohy so spravodajskými orgánmi 1. československej armády na Slovensku.



Dňa 26. decembra 1944 zajala nemecká protipartizánska jednotka Abwehrgruppe 218 členov americkej a britskej jednotky nad obcou Polomka. Boli odvezení do koncentračného tábora Mauthausen, kde ich po výsluchoch 24. januára 1945 popravili.