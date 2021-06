V obci Polomka si uctili pamiatku amerických a britských agentov

Polomka 30. júna (TASR) – Pamiatku amerických a britských agentov špeciálnych síl, ktorí v roku 1944 podporili Slovenské národné povstanie (SNP), si dnes v horehronskej obci Polomka uctili chargé d'affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku Natasha Franceschi, britský veľvyslanec Nigel Baker i štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer spolu s miestnymi občanmi. Príslušníci oboch armád prišli na Slovensko, aby koordinovali materiálnu pomoc pre SNP a zachránili svojich pilotov, ktorých zostrelili nacisti. Na ich počesť je tam pamätník.



„Pripomíname si obete amerických a britských špeciálnych síl, ktoré sa pripojili k SNP, zajali ich v týchto kopcoch a neskôr mučili a popravili v nacistickom koncentračnom tábore v roku 1945. Tak ako Američania, Briti a Slováci tu spolu bojovali, budeme i naďalej brániť naše spoločenstvo hodnôt ako priateľov, partnerov a spojencov,“ zdôraznila Franceschi.



V auguste 1944 pricestovali na stredné Slovensko tímy z amerického úradu strategických služieb (OSS) a britského výkonného úradu pre špeciálne operácie (SOE), aby spolupracovali so slovenským odbojom pri oslobodzovaní Slovenska od nacistickej okupácie. Po potlačení Povstania, keď došlo k strate letiska Tri Duby a bombardovaniu Banskej Bystrice, boli tímy prinútené posunúť sa bližšie k sovietskym líniám. Pracovníci OSS sa rozdelili do troch malých skupín, z ktorých jedna sa uchýlila do Polomky, kde sa stretla s kolegami zo SOE. Našli úkryt v chatke na kopci nad mestom, kde so svojimi slovenskými kolegami slávili Vianoce. Na druhý deň ich prepadlo 300 nacistických vojakov vrátane slovenských kolaborantov. Celý tím zajali a poslali do koncentračného tábora Mauthausen. Štrnásti Američania a traja britskí agenti boli po dlhom vypočúvaní a mučení zastrelení. Medzi obeťami bol aj vojnový korešpondent agentúry AP Joe Morton.



„Je dôležité pripomínať si historické míľniky a všetkých odvážnych ľudí, ktorí boli súčasťou. Počas SNP boli na povstalecké územie vyslané vojenské misie spojencov, ktorých príslušníci plnili špeciálne úlohy. Okrem sovietskej vojenskej misie tu pôsobili členovia americkej a britskej vojenskej misie. Ich príbeh si zaslúži uznanie a primeranú pozornosť. Sú totiž hrdinami, ktorí pomohli posunúť naše dejiny a národ vpred,“ pripomenul Majer pri pamätníku venovanom obetiam USA a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v obci Polomka počas SNP.