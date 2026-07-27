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POLONAHÉ ŽENY V SEREDI: Polícia ich rieši kvôli výtržníctvu

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj﻿

V stredu (22. 7.) sa polonahá 53-ročná žena prechádzala pri mestskej poliklinike.

Autor TASR
Sereď 27. júla (TASR) - Dve ženy sa v priebehu pár dní prechádzali po Seredi v okrese Galanta bez oblečenia. Polícia vyšetruje oba prípady v súvislosti s trestným činom výtržníctva. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

V stredu (22. 7.) sa polonahá 53-ročná žena prechádzala pri mestskej poliklinike. Mestskí policajti ju obmedzili na osobnej slobode. Žena obvinená z prečinu výtržníctva je stíhaná väzobne.

Podobný prípad sa udial aj v nedeľu (26. 7.) podvečer na seredskom cintoríne. „Mestská polícia prijala oznámenie o žene, ktorá sa mala bez odevu prechádzať medzi hrobmi. Počas presunu na miesto osobu našli neďaleko cintorína, obmedzili ju na osobnej slobode a eskortovali na Obvodné oddelenie Policajného zboru Sereď,“ dodali policajti.

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