Poloniny sú v lete pre každého

Snina 28. mája (Teraz.sk) - Dôsledkom celosvetovej pandémie je čiastočné zatvorenie hraníc a obrovský pokles cestovného ruchu. Režim, v akom bude možné cestovať do zahraničia ešte nie je úplne známy. Všeobecne môžeme očakávať, že tohtoročná letná turistická sezóna bude odlišná a pre Slovákov skôr orientovaná na regionálne atrakcie.



Tesne za Sninou, najvýchodnejším slovenským mestom, sa otvára územie Národného parku Poloniny. Ten je vďaka svojej výnimočnej prírode v lete cieľom nielen slovenských turistov. Ako jediný národný park získal prestížne medzinárodné ocenenie Európsky diplom, ktoré je udeľované Výborom ministrov Rady Európy.

Iveta Buraľová, zo správy NP Poloniny predpokladá, že "súčasná situácia spôsobí zvýšenú návštevnosť. Dovolenky na Slovensku budú viac preferované ako v zahraničí, a keďže naše územie je pre mnohých ešte neprebádané, tak ich to bude k nám lákať.“



V otváraní sezóny plánujú dodržať pôvodné zvyky. „Máme dlhoročnú tradíciu, že letnú turistickú sezónu otvárame cez víkend okolo 24. mája, kedy si vyberáme nejakú trasu či zaujímavú exkurziu, s odborným sprievodom pracovníkov S-NP Poloniny.“ Buraľová ďalej vysvetľuje: „Tento dátum si vyberáme preto, lebo práve vtedy je Európsky deň prírodných a národných parkov.“ Prvýkrát bol tento deň vyhlásený v roku 1999 organizáciou Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) ako spomienka na vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku v roku 1909.



Tipy na konkrétne miesta sa odvíjajú od náročnosti akú si návštevník zvolí. Národný park Poloniny ponúka náučné chodníky pre deti, turistické pre milovníkov prírody ale aj cyklotrasy pre náročnejších turistov.



Zaujímavým miestom je napríklad najvyšší vrch NP Poloniny – Kremenec, ktorý sa nachádza na mieste hraníc troch štátov, a to Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Okolie Stariny, najväčšej slovenskej vodnej nádrže na pitnú vodu, ponúka okrem výnimočnej prírody aj kus histórie. Pri jej výstavbe bolo totiž vysťahovaných až sedem dedín. Na území národného parku sa nachádza aj slovenský unikát - drevené kostolíky zapísané aj v zozname UNESCO. Aj po zotmení je na najvýchodnejšej časti Slovenska čo obdivovať, konkrétne Park tmavej oblohy s najkvalitnejšími podmienkami na sledovanie nočnej oblohy.