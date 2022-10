Polóny vyzýva banskobystrických protikandidátov na okrúhly stôl

Banská Bystrica 5. októbra (TASR) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Adrian Polóny v stredu vyzval svojich ôsmich protikandidátov v blížiacich sa voľbách na stretnutie za okrúhlym stolom. Výnimkou je súčasný podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý takisto kandiduje na post šéfa kraja. Stretnutie by sa malo uskutočniť v piatok (7. 10.). Polóny o tom informoval na tlačovej besede v Banskej Bystrici.



Podľa neho výsledkom by mala byť dohoda a zjednotenie sa na jednom kandidátovi, ktorý bude silnou protiváhou Lunterovi.



"Vyzývam všetkých kandidátov na predsedu BBSK na spoločné stretnutie. Podľa prieskumov v našom kraji je veľká nespokojnosť, je potrebná skutočná zmena, treba si zvoliť silného župana. Vyhrať môže iba jeden," konštatoval Polóny.



Zdôraznil, že BBSK je údajne na poslednom mieste v čerpaní eurofondov. Je potrebné rozširovať cestnú infraštruktúru, opravovať domovy sociálnych služieb, vytvárať nové pracovné miesta, ale aj rozvíjať cestovný ruch, čo sú aj jeho priority.



Riaditeľ dopravnej spoločnosti Polóny kandiduje ako nezávislý, podporuje ho strana Smer-SD, SNS a SMS.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.