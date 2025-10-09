< sekcia Regióny
Polovica Nálepkovej ulice v Piešťanoch už má nový asfaltový povrch
Rekonštrukcia je rozdelená na sedem etáp.
Autor TASR
Piešťany 9. októbra (TASR) - Polovica Nálepkovej ulice, ktorá nadväzuje na Winterovu ulicu, už má nový asfaltový povrch. Druhá časť sa bude realizovať v roku 2026. Rekonštrukcia je reakciou na zhoršený technický stav vozovky, poškodenia nezasahovali len do vrchnej asfaltovej vrstvy, ale aj do podložia. Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť premávky, zlepšiť komfort jazdy a predĺžiť životnosť komunikácie. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Celá rekonštrukcia má zahŕňať odstránenie poškodeného asfaltového krytu frézovaním, opravu podložnej vrstvy tam, kde je to potrebné, položenie novej obrusnej vrstvy asfaltu, úpravu okrajov, dažďových vpustí a prípadnú obnovu cestného značenia.
Rekonštrukcia je rozdelená na sedem etáp. Začala sa 16. septembra. Práce zabezpečujú Služby mesta Piešťany na základe rámcovej zmluvy so spoločnosťou Silkot. Maximálny finančný rámec zmluvy je 670.487,80 eura bez DPH, pričom predpokladané náklady na tento úsek sú približne 180.000 eur bez DPH.
Celá rekonštrukcia má zahŕňať odstránenie poškodeného asfaltového krytu frézovaním, opravu podložnej vrstvy tam, kde je to potrebné, položenie novej obrusnej vrstvy asfaltu, úpravu okrajov, dažďových vpustí a prípadnú obnovu cestného značenia.
Rekonštrukcia je rozdelená na sedem etáp. Začala sa 16. septembra. Práce zabezpečujú Služby mesta Piešťany na základe rámcovej zmluvy so spoločnosťou Silkot. Maximálny finančný rámec zmluvy je 670.487,80 eura bez DPH, pričom predpokladané náklady na tento úsek sú približne 180.000 eur bez DPH.