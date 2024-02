Poľovníkov, ktorí zastrelili dvoch psov, odsúdili na peňažné tresty

Banská Bystrica 21. februára (TASR) - Krajský súd v Banskej Bystrici odsúdil v stredu obžalovaných členov poľovníckej stráže Štefana Mesiarkina a Jaroslava Hebeňa z Polomky na peňažné tresty v kauze usmrtenia dvoch psov v blízkosti lyžiarskeho strediska Polomka-Bučník v okrese Brezno. Rozsudok je právoplatný.



Ako pre TASR uviedol hovorca krajského súdu Vladimír Černota, prvého odsúdil k úhrnnému peňažnému trestu vo výmere 1000 eur, v prípade jeho úmyselného zmarenia mu určil náhradný trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov. Druhý obžalovaný dostal peňažný trest 200 eur, ak by ho nezaplatil, stanovil mu náhradný trest odňatia slobody v trvaní jedného mesiaca.



"Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozsudok Okresného súdu (OS) Brezno, v súčasnosti OS Banská Bystrica, pracovisko Brezno z 11. mája 2023, a to vo výroku o treste u oboch obžalovaných. Odvolací súd sám rozhodol o treste," dodal Černota.



Poľovníci po predchádzajúcej vzájomnej dohode v máji 2020 prišli k dvom nemeckým ovčiakom, ktoré sa bez svojho majiteľa voľne pohybovali v blízkosti lyžiarskeho strediska. Jeden z nich mal gestikuláciou a pohybmi upútavať pozornosť psov, zdržiavať ich a brániť im z miesta ujsť. Druhý prostredníctvom svojej legálne držanej strelnej zbrane bezdôvodne na psov opakovane vystrelil a usmrtil ich.



Obaja ako členovia poľovníckej stráže konali v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti a zákonom o poľovníctve. Telá mŕtvych zastrelených psov odtiahli s previazanými labami do lesného porastu, kde ich voľne ponechali.



OS Brezno uznal oboch mužov za vinných z prečinu týrania zvierat formou spolupáchateľstva. Mesiarkina odsúdil na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu jeden rok. Hebeň dostal peňažný trest vo výške 200 eur. Ak by ho nezaplatil, určil mu náhradný trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov. Voči rozsudku sa odvolali.



Na prípad upozornila iniciatíva Zvierací ombudsman. Podľa nej nízke peňažné tresty, respektíve podmienečné tresty nepôsobia pre páchateľov v žiadnom prípade preventívne. Sú skôr výsmechom pre tých, ktorí sa roky snažia bojovať za lepšie podmienky pre zvieratá.



"Rozsudky potvrdzujú dlhodobý problém v slovenskom súdnictve, a síce zdržanlivosť v prijímaní vyšších trestov za kruté usmrtenie zvierat. Kým v okolitých štátoch sú 'tvrdé' tresty bežnou praxou, naše súdy akoby potichu akceptovali agresiu voči zvieratám. Vlažné rozhodnutia však nikdy žiadneho tyrana nezastavia," zdôraznila Katarína Schneiderová z iniciatívy.