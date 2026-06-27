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Poľská turistka si pri Roháčskom vodopáde poranila členok

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Z parkoviska už žena podľa nej pokračovala na vlastnú žiadosť so synom na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia do Poľska.

Autor TASR
Zuberec 27. júna (TASR) - Poľská turistka si v sobotu pri Roháčskom vodopáde v Západných Tatrách pri pošmyknutí sa a následnom páde privodila bolestivé poranenie členka. Sedemdesiatročnej žene pomáhali profesionálni i dobrovoľní horskí záchranári. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.

„Horskí záchranári po príchode k vodopádu pacientku vyšetrili a poranenú končatinu jej zafixovali pomocou vákuovej dlahy. Po ošetrení ju transportovali na nosidlách k Adamculi, odkiaľ ju terénnym vozidlom HZS previezli na parkovisko pod Spálenou,“ priblížila HZS.

Z parkoviska už žena podľa nej pokračovala na vlastnú žiadosť so synom na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia do Poľska.
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