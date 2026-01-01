< sekcia Regióny
Poľská turistka uviazla na Babej hore, záchrana trvala do tretej ráno
Na pomoc jej vyrazili štyria dobrovoľní a traja profesionálni horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry - Zverovka a Stredných Beskýd.
Autor TASR
Námestovo 1. januára (TASR) - V noci na Silvestra požiadali poľskí kolegovia slovenských horských záchranárov o pomoc pre 24-ročnú poľskú turistku, ktorá vo veľmi nepriaznivých podmienkach - silný vietor, mráz, sneh, zablúdila a uviazla na slovenskej strane Babej hory. Záchrannú akciu ukončili na Nový rok o 3.00 h. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
„Na pomoc jej vyrazili štyria dobrovoľní a traja profesionálni horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry - Zverovka a Stredných Beskýd. Záchranári vyčerpanú ženu vyšetrili a zateplili. Následne ju transportovali pomocou štvorkolky a terénneho vozidla HZS na Slanú vodu, odkiaľ pokračovala do ubytovacieho zariadenia na vlastnú žiadosť samostatne,“ uviedli horskí záchranári.
