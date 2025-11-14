Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľského vodiča, ktorý sa hnal obcou, polícia pokutovala

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dvadsaťročnému vodičovi uložila polícia na mieste pokutu 800 eur.

Autor TASR
Hontianske Tesáre 14. novembra (TASR) - Mladého vodiča z Poľska pokutovala policajná hliadka po tom, čo v stredu (12. 11.) obcou Hontianske Tesáre v okrese Krupina prechádzal rýchlosťou 115 kilometrov za hodinu. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, 20-ročnému vodičovi uložila na mieste pokutu 800 eur.

V Pliešovciach v okrese Zvolen zase policajti zastavili 41-ročnú vodičku, ktorá nemala pri sebe vodičský preukaz. „Hliadka zistila, že ho má zadržaný pre jazdu pod vplyvom drog. Následný test na drogy odhalil, že ani tentoraz to nie je inak, vodička mala pozitívny test na metamfetamín a extázu,“ informovala polícia s tým, že ďalšiu jazdu jej zakázali.


