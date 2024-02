Poľskí farmári zablokovali hraničný priechod Vyšný Komárnik - Barwinek

Vyšný Komárnik 26. februára (TASR) - Poľskí farmári v pondelok predpoludním zablokovali hraničný priechod Vyšný Komárnik - Barwinek. Zátarasy postavili v obci Barwinek a prvú hodinu nedovolili prejsť žiadnym vozidlám. Následne púšťajú osobné vozidlá a kamióny, ktoré neprevážajú poľnohospodárske komodity. Každú hodinu môže prejsť jedno vozidlo po kontrole s poľnohospodárskymi komoditami. Protestná akcia potrvá do štvrtka (29. 2.) do 19.00 h.



"Chceme dosiahnuť, aby sa obilie a poľnohospodárske produkty z Ukrajiny nevozili cez Poľsko, cez Slovensko do Poľska, cez Poľsko na Slovensko a ďalej do Česka, Maďarska, pretože veľa prevážaného obilia je zlej kvality. Pre nás je to otázka, byť alebo nebyť, pretože, keď to tak bude pokračovať ďalej a bude sa dovážať obilie, nebude mať pre nás zmysel pracovať na družstvách," uviedol pre TASR jeden z organizátorov protestu Maciej Izowski.



"Ak chceme pomáhať Ukrajine, pomáhajme, ale nemôžeme to robiť na úkor poľských a slovenských farmárov, ako aj farmárov v celej Európskej únii," doplnil Izowski a vyzval slovenských farmárov, aby sa k nim pridali.



"Chceme si overiť, koľko tovaru sa preváža cez hranicu a či pochádza z trhov Európskej únie. Či je z Ukrajiny, ktorý len prechádza cez Slovensko. Nechceme ľuďom komplikovať život, chceme len vedieť, koľko tovaru sa preváža. Ak budú vodiči s nami spolupracovať, budeme sa snažiť im nekomplikovať život a možno budeme púšťať viac áut," doplnil spoluorganizátor protestu Zbigniew Lozaňski.



Na plynulosť premávky dohliadajú policajti, ľudí však vyzývajú na opatrnosť, keďže doprava sa spomaľuje. "Chcem apelovať na Slovákov, že budú komplikácie, musia preto rátať s tým, že najbližšie štyri dni bude doprava komplikovaná. Odporúčam im preložiť nákupy na iný termín," povedal na margo plánovaných nákupov v Poľsku zo strany Slovákov prvý zástupca mestskej polície v Krosne Daniel Lendzio. Sú podľa jeho slov v kontakte i so slovenskými policajtmi.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, motoristickej verejnosti polícia odporúča vyhnúť sa tomuto hraničnému priechodu a využiť alternatívne trasy.



Poľskí farmári, ktorí už niekoľko týždňov protestujú proti údajne nespravodlivej konkurencii z Ukrajiny a environmentálnym predpisom Európskej únie, blokujú hraničné priechody s Ukrajinou aj diaľnice. Zo železničných vagónov tiež zámerne niekoľkokrát vysypali ukrajinské poľnohospodárske produkty vrátane repky, sóje a obilia.