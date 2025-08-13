Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľskí horolezci uviazli pri Kežmarskom štíte, evakuovali ich letecky

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook Horská záchranná služba

Autor TASR
Vysoké Tatry 13. augusta (TASR) - Horskí a leteckí záchranári pomáhali v stredu dvojici poľských horolezcov, ktorá uviazla v oblasti Kežmarského štítu vo Vysokých Tatrách. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke.

Žiadosť o pomoc od horolezcov vo veku 32 a 34 rokov prijala v stredu ráno. „Boli bez zranení, no ešte v predchádzajúci deň počas horolezeckého výstupu zablúdili a dostali sa do exponovaného terénu, z ktorého neboli schopní pokračovať ďalej. Noc prečkali na mieste a ráno kontaktovali HZS,“ uviedli horskí záchranári.

O súčinnosť požiadali posádku leteckých záchranárov z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla dvoch záchranárov HZS z oblastného strediska Vysoké Tatry. „Horolezci boli z ťažko prístupného terénu evakuovaní a následne letecky transportovaní do Starého Smokovca,“ dodáva HZS.

