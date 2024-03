Poľskí poľnohospodári budú blokovať hraničný priechod Chyžné-Trstená

Varšava 13. marec (TASR) - Poľskí poľnohospodári budú od piatka až do konca marca blokovať na hraniciach so Slovenskom priechod Chyžné-Trstená. Počas blokády umožnia prejazd len jednému kamiónu za hodinu. Roľníci plánujú protestovať proti dovozu potravín z Ukrajiny a tiež proti Európskej zelenej dohode. TASR informuje na základe správy poľskej agentúry PAP.



Protest v podobe blokovania hraničného priechodu pri poľskej obci Chyžné oficiálne nahlásili úradom v Jablonke.



Protestujúci poľnohospodári sa v piatok o 10.00 h zhromaždia na štátnej ceste č. 7, ktorá vedie k hraniciam, a potom sa poľnohospodárskymi strojmi presunú na hraničný priechod Chyžné-Trstená, uviedol pre agentúru PAP tajomník obce Jablonka Artur Górka.



Podľa oznámenia má ísť o "akciu proti nekontrolovanému prílevu obilia z Ukrajiny do Európskej únie, ktorý spôsobuje destabilizáciu na trhu s obilím a spôsobuje ťažkú ekonomickú situáciu poľnohospodárov, ako aj proti tzv. zelenej dohode."



"Stretli sme sa s predstaviteľmi protestujúcich poľnohospodárov a tí majú umožniť prejazd osobným autám, cyklistom a chodcom, ale všetky nákladné autá vstupujúce a vychádzajúce z krajiny budú blokovať," povedal Górka. Prejazd umožnia len jednému kamiónu za hodinu a ak na miesto prídu príslušníci štátnych orgánov, chcú ich požiadať, aby preverili dokumentáciu tovaru v ktoromkoľvek kamióne.



Poľnohospodári protestujú v Poľsku už od novembra. Najrozsiahlejšie protesty boli na ukrajinských hraniciach a v poľskom hlavnom meste. V rámci nich došlo aj k incidentom, keď protestujúci otvorili návesy či vagóny s ukrajinským obilím a vysypali ho na zem. Minulý týždeň ukončili protest na hraniciach s Litvou, kde monitorovali kamióny prichádzajúce do Poľska.