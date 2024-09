Poľský bežec počas pretekov v Malej Fatre spadol a poranil si hlavu

Nezbudská Lúčka 22. septembra (TASR) - Horskí záchranári zo Štefanovej zasahovali v sobotu (21. 9.) v Malej Fatre. Poľský bežec počas pretekov spadol a poranil si hlavu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Prvú pomoc poskytli Poliakovi okoloidúci turisti, ktorým sa podarilo ošetriť ranu a zostúpili so zraneným na Chatu pod Suchým. Horskí záchranári po príjazde na miesto pacienta vyšetrili a ošetrili mu poranenie.



"Následne bol zranený bežec transportovaný terénnym vozidlom HZS do nemocnice v Žiline, kde ho odovzdali do starostlivosti zdravotníckemu personálu," informovali horskí záchranári.