Nedela 10. máj 2026
Poľský cyklista si na Kysuciach pri páde poranil tvár a rameno

Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Nová Bystrica 10. mája (TASR) - Poľský cyklista si v nedeľu pádom z bicykla pod Brýzgalkou na Kysuciach privodil poranenie tváre a ramena. Mužovi pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Kysuce, informovala HZS na svojom webe.

„Horskí záchranári po príchode na miesto 44-ročného muža vyšetrili, ošetrili a transportovali pomocou terénneho vozidla do zdravotníckeho zariadenia v Čadci, kde si ho prevzal personál nemocnice,“ uviedla HZS.
