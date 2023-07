Poľský historik skúma život osídlencov v Handlovej v povojnovom období

Handlová 14. júla (TASR) - Život osídlencov v Handlovej v období po druhej svetovej vojne a ich vnímanie stôp predchádzajúcej nemeckej kultúry skúma historik Poľskej akadémie vied Michal Korhel. Do výskumu hľadá pamätníkov či ich potomkov, samospráva preto zverejnila výzvu, aby sa do výskumu zapojili. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Pôvodne prevažne nemecké mesto Handlová zažilo na konci druhej svetovej vojny a v prvých povojnových rokoch výraznú výmenu obyvateľstva a stalo sa, takpovediac, mestom osídlencov," pripomenula Paulínyová.



Do Handlovej podľa nej prichádzali po vojne osídlenci z okolitých regiónov, ale taktiež z Maďarska, Francúzska, Belgicka, Rumunska alebo Poľska. "Historik sa snaží na základe archívnych prameňov a terénneho výskumu nájsť odpovede na otázky: kto boli osídlenci a ako vyzeral ich povojnový život v Handlovej, tiež ako vnímali stopy predchádzajúcej nemeckej kultúry v meste," priblížila.



Archívy môžu podľa slov Korhela prezradiť len časť celého príbehu, pre jeho výskum sú preto obzvlášť dôležité spomienky pamätníkov - osídlencov alebo ich potomkov. "Obraciam sa na ľudí z Handlovej s prosbou o zdieľanie ich životného príbehu. Hľadám predovšetkým prvú generáciu osídlencov, ktorí prišli do Handlovej ako deti, ale rovnako ma zaujímajú aj príbehy ich detí - druhej generácie," ozrejmil Korhel. Historik zároveň hľadá aj príbehy predmetov, ktoré v Handlovej zanechalo pôvodné nemecké obyvateľstvo a stali sa súčasťou osídleneckých domácností.



Všetky rozhovory budú vedené anonymne, pamätníci sa môžu historikovi ozvať prostredníctvom kontaktov, ktoré radnica zverejnila na webe mesta. Osobne bude v Handlovej od 25. júla do 12. augusta.