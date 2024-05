Poľský kamionista zavinil nehodu v Žiline, po zrážke nafúkal

Žilina 17. mája (TASR) - Žilinská polícia vyšetruje piatkovú rannú dopravnú nehodu na ceste I/60 v Žiline, ktorú spôsobil 45-ročný poľský kamionista. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, pri nehode dovedna štyroch vozidiel sa zranila jedna zo spolujazdkýň, ktorú previezli do nemocnice.



Poľský vodič za volantom nákladného vozidla na Mostnej ulici prechádzal z ľavého jazdného pruhu do pravého a pravou prednou časťou zachytil osobné auto Seat, ktoré šoféroval 30-ročný vodič. "V dôsledku nárazu jazdnej súpravy do vozidla Seat Leon došlo k jeho rotácii a nárazu do protiidúcich osobných áut Toyota Auris a Mercedes Sprinter," priblížila polícia.



Pri nehode sa zranila 29-ročná spolujazdkyňa z osobného auta Toyota, ktorú posádka rýchlej zdravotnej pomoci previezla do nemocnice. "Poľský vodič kamiónu vykonal dychovú skúšku s výsledkom 0,26 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu. U ostatných vodičov bola dychová skúška negatívna," dodala polícia s tým, že ďalšie okolnosti nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.