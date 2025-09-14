< sekcia Regióny
TURISTA V OHROZENÍ: V Belianskej jaskyni mal prekolapsový stav
Muž po ošetrení na vlastnú žiadosť pokračoval v sprievode manželky.
Autor TASR
Tatranská Kotlina 14. septembra (TASR) - Horskí záchranári v nedeľu pomáhali 71-ročnému Poliakovi, ktorý sa nachádzal v Belianskej jaskyni v prekolapsovom stave. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Do príchodu horských záchranárov sa mužovi s pomocou zamestnancov jaskyne podarilo dostať von z jej vnútorných priestorov. „Záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry následne muža vyšetrili a podali mu medikamentóznu liečbu, po ktorej sa zdravotný stav poľského turistu zlepšil,“ uvádzajú.
