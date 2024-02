Poľský turista prežil 300-metrový pád v Nízkych Tatrách

Demänovská Dolina 15. februára (TASR) - Poľský turista prežil v Nízkych Tatrách zhruba 300-metrový nekontrolovaný pád do Lukového kotla. Utrpel poranenie dolnej končatiny, početné odreniny a bol mierne dezorientovaný. Na sociálnej sieti o tom informovali horskí záchranári. K udalosti došlo v stredu (14. 2.).



Horskú záchrannú službu (HZS) kontaktovali turisti, ktorí videli ako do Lukového kotla spadol človek. Muž ostal na mieste dopadu a napriek tomu, že zaznamenali jeho pohyb, nebol ďalej schopný z miesta pokračovať. Išlo o 29-ročného Poliaka.



"Muž sa po vystúpení z lanovky išiel fotiť s kamarátmi na horný okraj žľabu za zábrany, odkiaľ prepadol približne 300 výškových metrov nadol," priblížili horskí záchranári.



Poľského turistu zateplili a končatinu mu zafixovali dlahou. O súčinnosť požiadali posádku leteckých záchranárov. Tí ho po zafixovaní do vákuového matraca transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.