Poľský turista uviazol pod Chlebom, pri páde neutrpel žiadne zranenia

Terchová 24. februára (TASR) - Štyria záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) zo Štefanovej zasahovali v piatok (23. 2.) večer neďaleko Chlebského kotla. O pomoc ich požiadal 39-ročný poľský turista, ktorý stratil orientáciu. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.



Poľský turista spolu so skupinou kamarátov postupoval na snežniciach z Poludňového grúňa na Chatu pod Chlebom. V tme, hmle a silnom vetre stratili orientáciu a v oblasti Chlebu sa muž prepadol asi 100 metrov smerom do Chlebského kotla. Pri páde si nespôsobil žiadne zranenia, no už sa nedokázal zorientovať a vrátiť späť na hrebeň. Záchranárom vedel poskytnúť GPS súradnice svojej polohy, čo značne urýchlilo záchrannú akciu.



"Horskí záchranári sa lanovou dráhou vyviezli do Snilovského sedla, odkiaľ na lyžiach pokračovali k uviaznutému turistovi. Po príchode k nemu ho zateplili, poskytli mu teplý nápoj a následne s ním vystúpili na hrebeň a odprevadili ho na Chatu pod Chlebom, kam medzitým prišli aj jeho kamaráti. Horská záchranná služba ďakuje prevádzkovateľovi strediska a zamestnancom lanovej dráhy za mimoriadne spustenie lanovky a pomoc pri záchrannej akcii," informuje HZS.