Horolezcom a uviaznutým turistom pomáhali horskí aj leteckí záchranári

Vysoké Tatry 10. augusta (TASR) - Horskí aj leteckí záchranári v sobotu zasahovali pri troch stenových záchranných akciách vo Vysokých Tatrách. Pomoc potrebovali dvaja poľskí horolezci aj trojica uviaznutých turistov. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



"HZS prijala tiesňové volanie zo steny Kežmarského štítu, kde došlo k približne 20 metrov dlhému výpadku poľského horolezca zo steny," uviedla s tým, že muž utrpel poranenie nôh. Spolu s Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou (VZZS) ho po evakuácii zo steny letecky transportovali do Starého Smokovca, kde pacienta odovzdali posádke Rýchlej zdravotnej pomoci.



Horskí záchranári spolu s VZZS pomáhali aj trojici turistov, ktorí nevedomky zišli z turisticky značeného chodníka vedúceho na Veľkú Svišťovku od Zeleného plesa a uviazli v exponovanom teréne. Postupne ich evakuovali k Chate pri Zelenom plese, odkiaľ pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.



Pomoc zo steny Malého Ľadového štítu zas potreboval 52-ročný poľský horolezec, ktorý vypadol so skalným blokom a poranil si tak nohu. "Záchranár HZS bol k zranenému horolezcovi vysadený palubným navijakom," spresnila HZS s tým, že Poliaka po evakuácii letecky transportovali do nemocnice v Poprade.