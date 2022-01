Poltár bude aj naďalej fungovať projekt občianskej poriadkovej služby

Poltár 18. januára (TASR) - Mesto Poltár bude pokračovať v projekte miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Zamestnanie v nej nájdu štyria ľudia. Na projekt získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR viac ako 60.830 eur a mesto sa bude podieľať na spolufinancovaním sumou takmer 3202 eur.



„Hliadky považujem pre naše mesto za dôležité najmä na základe skúsenosti z predchádzajúceho obdobia. Okrem posilnenia bezpečnosti, zabezpečovania verejného poriadku a ochrany verejného i súkromného majetku je činnosť MOPS obohatená aj o dôležitý environmentálny aspekt. Nemenej dôležitou súčasťou projektu je aj možnosť nájsť si zamestnanie, v našom prípade v regióne s vyššou mierou nezamestnanosti to budú štyria vybraní uchádzači,“ uviedla k projektu primátorka Martina Brisudová.



Členovia hliadky prispievajú k bezpečnosti detí a mládeže, ochrane majetku a pomáhajú napríklad aj pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky najmä v blízkosti škôl. Náplň práce pracovníkov MOPS je doplnená o zelený aspekt v oblasti výkonu preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Zámerom je aj podpora komunitného rozvoja, predchádzanie vzniku konfliktov a zníženie kriminality.



Hliadka bude pracovať v katastrálnom území mesta a v mestských častiach. Projekt realizuje mesto už druhýkrát. Schválený bol na dobu 15 mesiacov. „Aktuálne je vypísané výberové konanie na pracovné pozície a záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať na adresu mestského úradu do 20. januára do 12. hodiny,“ uvádza mesto na svojej internetovej stránke.