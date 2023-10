Poltár chce obnoviť synagógu, múzeum i bývalú reštauráciu Krištáľ

Poltár 17. októbra (TASR) - Obnova synagógy, oživenie mestského múzea, vybudovanie mestskej cyklotrasy a obnova bývalej reštaurácie Krištáľ, to všetko sú investície, ktoré by obyvateľom mesta Poltár mali v najbližších rokoch zlepšiť možnosti kultúrneho vyžitia a tiež zvýšiť záujem turistov o mesto.



"Všetky tieto projekty sú v súčasnosti zaradené na zoznam prioritných projektov Integrovanej územnej stratégie (IÚS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)," uviedla pre TASR hovorkyňa Mestského úradu v Poltári Jozefína Očenášová.



Čo sa týka zanedbanej synagógy, projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu vnútorných a vonkajších priestorov. Projekt by mal byť prínosom pre širokú verejnosť a jeho realizáciou sa má zachovať a zatraktívniť kultúrne dedičstvo mesta. Na základnú rekonštrukciu je potrebných asi 160.000 eur.



Mestské múzeum v Poltári bolo založené v roku 1998 a sídli v pôvodnom dome zemepána Gabriela Gécziho z roku 1778. Prevádzka múzea bola v minulosti zastavená.



"Naším cieľom je oživiť našu históriu a prilákať do mesta návštevníkov a turistov aj z iných kútov Slovenska. V neposlednom rade dať informácie a obraz o histórii mesta aj žiakom mestských a okolitých škôl," pripomína hovorkyňa. Investícia do obnovy múzea sa predpokladá vo výške 150.000 eur.



Mestská cyklocesta by mala integrovať cyklistov v premávke. Tiež prepojiť mesto s kúpaliskom a časťou Zelené. Náklady na stavbu sú predbežne vyčíslené na asi 205.000 eur.



Poslednou väčšou investíciou by mala byť obnova objektu Krištáľ, ktorý bol v minulosti najväčším a najznámejším reštauračným zariadením v meste.



"Po rekonštrukcii tam plánujeme vytvoriť miestnosť, kde sa budú nachádzať sklárske výrobky, prístupné návštevníkom mesta. V budove by sa mala nachádzať aj interaktívna tabuľa s mapou mesta a turistickými bodmi okolia," vymenovala hovorkyňa. Investovať by bolo potrebné asi 850.000 eur.



"V rámci IÚS ide o strategické investície, ktoré verím, že pomôžu rozvoju nášho regiónu a mesta. Do budúcnosti sa chceme zamerať na rozvoj cestovného ruchu a neustále skvalitňovať jeho služby pre návštevníkov. Som preto rád, že sa nám ich podarilo zaradiť do zoznamu prioritných projektov IÚS okresov Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš," uviedol k zamýšľaným projektom primátor Peter Sitor.