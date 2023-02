Poltár chce zorganizovať tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Poltár 17. februára (TASR) – Podporiť deti zo sociálne slabších rodín chce mesto Poltár prostredníctvom grantu od Nadácie VÚB. Peniaze plánuje využiť na zorganizovanie letného tábora. Pre TASR to uviedol primátor Peter Sitor.



"Uvedomujem si, že v dnešnej dobe si nemôže každý rodič dovoliť tábor pre deti. Na Slovensku žije mnoho rodín, ktoré majú problém vôbec vyžiť z výplaty," povedal.



Ako ďalej uviedol, nechce, aby deti doplácali na finančné problémy rodičov a boli ochudobnené o detstvo a zážitky svojich rovesníkov. "Bez pomoci by sa na podobných táboroch len ťažko zúčastnili," dodal.



V prípade schválenia grantu by sa tábor konal v lete uprostred prírody, v bezprostrednej blízkosti mesta v časti Prievrana. "Niekoľko detí zo sociálne slabších rodín by jeden týždeň strávili v prírode, užili si množstvo hier, zábavy a dobrodružstiev. Naším cieľom je po skončení projektu pokračovať v činnostiach a pomoci sociálne slabším rodinám. A to nielen jednorazovo, ale dlhodobo," priblížil celý zámer primátor.



Výber detí by uskutočnili za pomoci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a terénnych sociálnych pracovníkov mesta.