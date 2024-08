Dobrovoľní hasiči počas horúčav opäť kropia ulice v Poltári

Poltár 26. augusta (TASR) - Mesto Poltár opäť prijalo v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím preventívne opatrenie. Dobrovoľní hasiči vozidlom a nádržami plnými vody kropia ulice mesta aj v auguste. TASR o tom v pondelok informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.



Dodala, že tak pomáhajú znižovať teplotu na asfaltových a betónových plochách. "Naša práca je dôležitá nielen pre komfort obyvateľov, ale aj pre ich zdravie," objasnil veliteľ dobrovoľných hasičov Ján Kulich, keď kropili ulice počas júlových horúčav. Voda ochladzuje povrchy, pomáha znížiť prach a iné nečistoty vo vzduchu, čo je podľa samosprávy v období tepla mimoriadne dôležité.



V prípade, že sa chcú obyvatelia i návštevníci mesta schladiť, k dispozícii im je poltárske letné kúpalisko. Otvorené je od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 19.00 h. K dispozícii sú dva bazény. Očenášová uviedla, že hodnota vstupného vzrástla len minimálne a ceny všetkých permanentiek sú v porovnaní s minulým rokom nezmenené. Spomenula, že naďalej ostávajú v platnosti zľavy pre občanov mesta Poltár a prímestských častí.



V južnej polovici územia Slovenska možno očakávať aj v pondelok popoludní veľké horúčavy. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okresy Nitrianskeho, Banskobystrického i Košického kraja výstrahu 1. stupňa.



V lete sa treba v exteriéri chrániť vhodnou pokrývkou hlavy aj slnečnými okuliarmi. Dôležité je i používanie krému s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. V horúčavách sa tiež odporúča nosiť oblečenie voľnejšieho strihu a skôr svetlých farieb. Pripomenuli to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR. Na ľudí tiež apelovali, aby sa opakovane nevystavovali slnečnému žiareniu, pretože negatívne vplýva na kožu.