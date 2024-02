ašiangové obdobie v Poltári pripomenú ľudové zvyky i pochovávanie basy

Poltár 4. februára (TASR) - Mesto Poltár aj tento rok pripravuje pre svojich obyvateľov fašiangové oslavy. Súčasťou budú aj kultúrny program a zabíjačkové špeciality. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora s tým, že podujatie sa uskutoční 10. februára.



Dodala, že začiatok bude na Námestí osloboditeľov v Poltári o 11.00 h. Fašiangy predstavujú obdobie hodovania, farebných sprievodov a tradičných masiek, ktoré symbolizujú radosť, veselie a hojnosť. "Sú pevne spojené so životom a zvykmi nášho mesta a tento rok to nebude výnimka," povedal primátor Poltára Peter Sitor. Prvý ročník bol podľa neho úspešný a na podujatie prišlo veľa ľudí. "Dopadol nad očakávania, preto veríme, že ani tento rok to nebude inak," spomenul.



V programe vystúpia miestne folklórne súbory, ktoré prinesú tradičné tance, pesničky a pásmo ľudových zvykov z obdobia fašiangov. Nebudú chýbať skupiny, ktoré pridajú svoj kolorit k oslavám vo fašiangovom sprievode, a pochovávanie basy. Na úvod vystúpi spevácky zbor Fialôčka, ďalej sa predstavia Folklórny súbor Hrnčiarka a tiež rómsky súbor Slniečko.



Pre ľudí bude k dispozícii výber zabíjačkových špecialít vrátane fašiangovej kapusty, klobásy a šišiek. "Deti, ktoré prídu v maske, odmeníme. Verím, že návštevníci si oddýchnu v priateľskej atmosfére," poznamenal primátor.



Fašiangy sa začínajú deň po Troch kráľoch a končia sa Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou. Ich dĺžka sa riadi podľa toho, na aký dátum v danom roku vychádzajú sviatky Veľkej noci. Obdobie fašiangov sa spájalo s rôznymi obchôdzkami v maskách, ktoré slúžili na privolanie jari, hlavne magickými spôsobmi. "Dnes to berieme ako zábavu, v minulosti však mali masky významný rituálny význam. Fašiangové boli najmä zvieracie a vyzerali strašidelne. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc, a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať," vysvetlila etnologička Katarína Nádaská.