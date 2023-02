Poltár ide obnoviť plochu pred cintorínom, pribudne tam fontána

Poltár 7. februára (TASR) - Mesto Poltár začne s úpravou plochy pred cintorínom. Na projekt získala samospráva dotácie z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR vo výške takmer 70.000 eur, pričom samospráva spolufinancuje projekt piatimi percentami. V súčasnosti prebiehajú vytyčovacie práce všetkých inžinierskych sietí.



"Existujúca plocha je v súčasnosti na viacerých miestach degradovaná," uviedol pre TASR primátor mesta Peter Sitor. Štrkovú vrstvu nahradí betónová zatrávňovacia dlažba, ohraničená betónovým obrubníkom. Navrhovaná spevnená plocha bude využívať prirodzené vsakovanie dažďových vôd do podložia.



V južnej časti novej parkovacej plochy sa vytvorí oddychová zóna, ktorú skrášli fontána. Energiu na prevádzku jej čerpadla zabezpečí solárny panel umiestnený na stĺpe. Východná časť bude upravená mulčovaním a dosadí sa nová zeleň, hlavne dub červený a javor poľný.



Predpokladaný začiatok prác je koniec februára a dokončiť by ich mali do júna.