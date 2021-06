V zrekonštruovanom kultúrnom dome v Poltári ožije umenie a kultúra

Poltár 15. júna (TASR) - V Poltári končia s komplexnou rekonštrukciou kultúrneho domu. Sprístupniť verejnosti ho chcú počas septembrových dní mesta.



"Verím, že na vynovených doskách budú už o pár mesiacov stáť ľudia, ktorým umenie a kultúra prináša radosť," uviedla primátorka mesta Martina Brisudová.



Už dnes členovia tamojšieho divadelného ochotníckeho súboru Opona nacvičujú novú divadelnú hru, s ktorou by sa mali predstaviť na otvorení.



V kultúrnom dome by okrem živej kultúry mali nájsť svoje miesto aj artefakty, ktoré pripomenú tamojšiu slávnu históriu sklárstva a hrnčiarstva.



Projekt energetickej obnovy kultúrneho domu rátal so zateplením obvodového plášťa a strechy, výmenou okien a dverí, zrekonštruovaním a zmodernizovaním systému vykurovania a ohrevu teplej vody. Nové je tiež osvetlenie. Náklady na obnovu by mali dosiahnuť 2,1 milióna eur. Hradené sú z eurofondov prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.



Kultúrny dom v Poltári začali stavať občania svojpomocne začiatkom 50. rokov minulého storočia. Slávnostne bol otvorený v roku 1963.