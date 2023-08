Poltár má vozidlo na prepravu seniorov a imobilných do ambulancií

Poltár 6. augusta (TASR) - Mesto Poltár má vozidlo, vďaka ktorému bude poskytovať lepšie a kvalitnejšie sociálne služby. Sedemmiestne vozidlo bude slúžiť na zabezpečenie prepravy seniorov a imobilných ľudí do ambulancií všeobecných a odborných lekárov.



"Boja o toto auto pre občanov Poltára som sa nevzdal a po mojom nástupe sme vypracovali novú žiadosť adresovanú Miestnej akčnej skupine (MAS) Hornohrad, ktorá bola v marci tohto roku aj schválená," informoval primátor mesta Peter Sitor. Automobil má hydraulické zdvíhacie zariadenie, ktoré umožní jednoduché nastupovanie a vystupovanie pre tých, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť.



Vozidlo bude slúžiť na zabezpečenie prepravy nielen seniorom a imobilným osobám, ale aj pracovníčkam terénnej sociálnej práce, ktoré s ním budú dochádzať za klientmi do mestských častí Zelené, Slaná Lehota, Hájiky-Maky a Prievrana.



Cieľom projektu je zmierniť dôsledky zdravotného postihnutia či nepriaznivého zdravotného stavu občanov a podporovať integráciu takýchto osôb do spoločnosti. "V dôsledku našej snahy budú seniori a imobilní obyvatelia mesta schopní viac sa zapájať do spoločenského života a mať prístup k potrebným službám, čo je dôležité pre ich celkovú pohodu a zdravie. Takýto projekt má potenciál inšpirovať ďalšie obce a mestá zlepšovať sociálne služby," uviedol primátor.



Mesto na zakúpenie vozidla získalo dotáciu vo výške viac ako 43.000 eur. Samospráva ho dofinancuje piatimi percentami, čo predstavuje viac ako 2200 eur.